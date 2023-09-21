Jose Mourinho: "Roma, Sevilla'ya Avrupa Ligi finalinde kaybetmedi!"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya mağlup olmadıklarını söylüyor.

Roma, Mayıs ayında Sevilla'ya penaltılarda kaybetti

Ama Mourinho kaybetmedikleri konusunda ısrar ediyor

Avrupa Ligi'nde Sheriff ile karşı karşıya gelecekler

NE OLDU? Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Roma ile Sevilla karşı karşıya gelmişti ve Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren müsabakayı penaltı atışları sonrası Sevilla kazanmıştı. Ancak Jose Mourinho o finalde kaybetmediklerini savunuyor.

NE SÖYLENDİ? Jose Mourinho gazetecilere şunları söyledi: "Geçen sezondan farklı bir sezon, farklı bir yarışma. Ayrıca Budapeşte'deki finali kaybetmediğimizi son ana kadar söylemeye devam edeceğim. İnsanlar bana bunu ne zaman sorsa onlara kaybetmediğimizi söyleyeceğim."

BÜYÜK RESİM: Jose Mourinho her ne kadar kaybetmediklerini söylese de Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7. kez zaferine uzanmıştı. Daha önce 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında bu başarıyı gösteren İspanyol ekibi, 2023'te de kupayı müzesine götürdü.

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SIRADA NE VAR? Roma, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Sheriff karşısında 21 Eylül'de çıkacak. Ayrıca G Grubu'nda Slavia Prague ve Servette ile karşı karşıya gelecekler.