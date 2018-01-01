Jose Mourinho: "Robertson'u izlerken ben yoruldum!"

Jose Mourinho, Liverpool karşısında alınan yenilgi sonrasında sezonun ikinci yarısı için umutlu konuştu.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Liverpool karşısında aldıkları 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında oyuncularının ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtirken, "Oyuncularımla ilgili bir hayal kırıklığım yok. Kaliteleri doğrultusunda oynadılar. Liverpool da kalitesine göre oynadı. Hızlılardı, isteklilerdi, agresiflerdi, fizik kapasiteleri yüksekti... Toplu ve topsuz oyunda saatte 200 mil hızla koştular! Robertson'u izlerken ben yoruldum! Her dakika 100 metrelik sprintler attı. Kesinlikle inanılmazdı. İşte bunlar kalitedir." dedi.

Liverpool'un galibiyeti hak ettiğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Eğer maçın ilk 25 dakikasında kaybedeceğimizi söyleseydiniz, 'Evet, öyle görünüyor' derdim. Ama bizim maçı kaybettiğimiz an, kaybetmeyeceğimize inandığımız dakikalarda oldu." diye konuştu.

"Sezonun ikinci yarısında daha çok puan toplayabiliriz"

Mourinho, dördüncü sıradaki Chelsea ile aralarındaki puan farkının 11'e çıkmasının hatırlatılmasının ardından şöyle konuştu: "Evet, biliyorum. Ama bu durumun tersine döneceğine de inanıyorum. Bana bu inancı veren de, Tottenham hariç ligin en iyi üç takımı olan Liverpool, Chelsea ve Manchester City ile deplasmanda oynamış olmamız. Sezonun ikinci yarısında daha fazla puan toplayabiliriz."