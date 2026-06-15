José Mourinho, Real Madrid teknik kadrosuna eski dünya şampiyonunu kattı

Her şey, José Mourinho'nun yakında Real Madrid'deki teknik kadrosuna eski bir tanıdığını katacağını gösteriyor. The Athletic'ten David Ornstein de dahil olmak üzere birçok kaynak, Sami Khedira'nın İspanya'nın başkentine dönmek üzere olduğunu yazıyor.

Khedira (39), Mourinho için kesinlikle yabancı bir isim değil. İkili, 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'de üç yıl boyunca birlikte çalışmıştı. Alman oyuncu, 2013'te Mourinho'nun ayrılmasının ardından iki yıl daha Real Madrid'de kaldı ve 2014'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Madrid'den ayrılmasından on yıldan fazla bir süre sonra, Khedira geri dönmek üzere. Mourinho, onu kulüp, oyuncular ve teknik ekip arasında köprü görevi görecek ideal aday olarak görüyor. Kulüp ve İspanyol futbolu hakkındaki bilgisi de önemli artıları olarak gösteriliyor.

Khedira için bu, ilk antrenörlük görevi olacak. 2014 Dünya Şampiyonu, 2021'de Hertha BSC'de emekli oldu ve o zamandan beri futbol dünyasında resmi bir görevde bulunmadı. Ancak televizyonda düzenli olarak yorumcu olarak yer aldı.

Khedira'nın (yakında gerçekleşecek) gelişiyle Mourinho'nun teknik ekibi önemli ölçüde şekilleniyor. Yardımcı antrenörler João Tralhão ve Pedro Machado, analizci Roberto Merella, kondisyon antrenörü Antonio Dias ve kaleci antrenörü Nuno Santos gibi isimler de The Special One'a Madrid'de eşlik edecek.

The Athletic'e göre Khedira, eski Real Madrid takım arkadaşı Pepe'ye tercih edildi. 43 yaşındaki eski defans oyuncusu Khedira ile aynı kriterleri karşılıyor, ancak sonunda galip gelen Khedira oldu.

Mourinho, kısa süre önce Real Madrid'in yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtıldı. Real Madrid, onu Benfica'dan transfer etmek için kulübe 15 milyon euro ödedi. Teknik direktör, dramatik bir sezonun ardından Real Madrid'e yeniden kupa kazandırmakla görevlendirildi.