Jose Mourinho, Real Madrid kariyerinden sonra bir ilki başardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'deki döneminden bu yana Fenerbahçe'de bir ilki başardı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Mourinho, Real Madrid döneminden sonra ilki yaşadı

Vitor Pereira'nın da rekorunu yakaladı

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Jose Mourinho önümüzdeki hafta derbide Galatasaray'a konuk olacağı maç öncesi Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı.

BÜYÜK RESİM: Süper Lig'deki son yedi maçında galip gelen Jose Mourinho, Nisan - Mayıs 2012 arasındaki süreçten bu yana (Real Madrid'in başında) ilk kez üst üste yedi lig galibiyeti aldı. Ayrıca iç sahada çıktığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında Vitor Pereira'dan (Kasım 2015-Mart 2016) bu yana üst üste sekiz galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, 21. ve 71. dakikalarda En-Nesyri'nin golleriyle gülerken sarı-lacivertlilerin diğer golünü 52. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golüyse 62. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, 24 Şubat'ta Galatasaray deplasmanına çıkacak ve derbide üç puanı alarak Süper Lig'de liderlik yarışı için avantaj sağlamayı hedefleyecek.