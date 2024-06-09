Fenerbahçe ile şampiyonluk ve Avrupa'da başarı elde ederek yeniden çıkışa geçmek isteyen Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi geldi.

Fenerbahçe'ye imza atmasıyla tüm dünyada büyük yankı uyandıran Jose Mourinho, Real Madrid'de forma giyen iki yıldızın transferini istiyor.

İspanyol basını, Portekizli teknik adamın iki futbolcunun ismini yönetime verdiği ve kısa süre içinde girişimlerin hız kazanacağı ifade edildi.

Arda Güler ve Nacho Fernandez

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanırken İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'de forma giyen Nacho Fernandez ve Arda Güler'in transfer edilmesini istedi.

Nacho bonservisi ile, Arda Güler kiralık

Habere göre Fenerbahçe'nin bonservisi sona eren Nacho Fernandez ile görüşmelere başladığı iddia edilirken Arda Güler'in de kiralanması için Real Madrid ile görüşmelere başlayabileceği aktarıldı.

Haberin detayında, "Gelecek vaat eden genç Türk oyuncu için yapılan teklif geri çevrildi çünkü Real Madrid'de kalmak istiyor ve kulüp kiralık bir hamle düşünmüyor. İspanyol stoperin durumu ise tamamen kendisine bağlı. Masada bir yenileme teklifi ve piyasada başka seçenekler var. Mourinho ona Madrid'deki ilk deneyimini yaşattı ve kariyeri boyunca gösterdiği gelişime çok değer veriyor, bu yüzden onu transfer etmek istiyor" ifadelerine yer verildi.