Jose Mourinho, Premier Lig ekibinin en güçlü adayı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Premier Lig ekibinin başına geçmek için en güçlü aday olduğu söyleniyor.

Mourinho için İngiltere'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı

Söylentiye göre Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group'un Sean Dyche ile yolları ayırmak istiyor

Hedefinde ise Jose Mourinho var

NE OLDU? The Sun'ın haberine göre, Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group, teknik direktör Sean Dyche ile yolları ayırmayı planlıyor. Everton'ın menajerlik görevi için en güçlü adayı ise Jose Mourinho.

BÜYÜK RESİM: Sean Dyche'ın Peterborough United ile oynanacak FA Cup üçüncü tur maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eğer kulübün yeni sahipleri değişiklik düşünüyorsa bu, onların işlerini ciddiyetle yaptıklarının göstergesidir" ifadelerini kullanması, ayrılığın kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği ihtimalini güçlendirdi.

Jose Mourinho, Sean Dyche ile yolların ayrılması sonrasında en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

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Friedkin Group'un sahibi olduğu Roma'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Jose Mourinho, "En çok canımı yakan ayrılık" demişti. Ayrıca The Sun'daki haberde, Jose Mourinho'nun Türkiye'deki durumuyla ilgili olarak, "Süper Lig'in yönetim biçimi konusunda Türk yetkililerle savaş halinde." ifadeleri kullanıldı.

Portekizlinin Premier Lig'de bir kez daha çalışmaya sıcak baktığı da iddia edildi. Everton'ın listesindeki bir diğer ismin de David Moyes olduğu söyleniyor.