Jose Mourinho, Premier Lig'e mi dönüyor?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir Premier Lig ekibinin başına geçmek için en güçlü aday olduğu konuşuluyor.

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Mourinho en güçlü aday konumunda

NE OLDU? Premier Lig'de 6 maçta 4 puan alabilen Everton'da teknik direktör Sean Dyche için yolun sonu görünürken kulübün yeni sahipleri The Friedkin Group'un deneyimli çalıştırıcıyla yol ayrımına gitmek istediği söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Football Insider'ın haberine göre, Sean Dyche ile yolların ayrılması halinde Everton'da menajerlik görevi için en güçlü aday Jose Mourinho.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? The Friedkin Group, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Roma'nın da sahibi. Roma, 3 yıllık sözleşmesinin son senesinde Jose Mourinho ile yolları ayırmıştı.

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Everton, 6 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Premir Lig'de daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştıran Mourinho'nun İngiltere'de 3 şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 13 maça çıkan Mourinho 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.08 puan ortalaması yakaladı.