Jose Mourinho, Paul Pogba'yı hedef aldı: "Ekselansları"

Portekizli teknik adam, kovulması ile ilgili konuşurken Manchester United'da yıldızının barışmadığı Pogba'yı hedef alan bir hikaye anlattı.

Jose Mourinho'nun Manchester günleri 2018'in Aralık ayında sona erdi.

Yeni işine hazırlanırken bir yandan da saha dışındaki işlere odaklanan Portekizli, Manchester günlerinden hikayeler atmaya devam ediyor.

Sivri dilli teknik direktörün hedefindeki isim bu sefer de takımda çalıştıkları dönemde sıkça sorun yaşadığı Paul Pogba oldu.

Portekizde katıldığı bir seminerde konuşan Mourinho, Fransız yıldızı alaycı bir şekilde "Ekselansları" diyerek eleştirdi.

United'daki son dönemlerinden bir hikayeyi de paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, "Manchester'dan 30 kilometre uzak bir yerde maça çıkıyoruz, maçtan sonra benden takımdan ayrı dönmek için izin istiyor. Londra'da olsa tamam ama bu kadar yakın mesafede çok anlamsız. Oyuncu bundan mutsuz oluyor. Maçı kazanıyoruz ve 'özel şöförün bizi takip etsin, biraz ileride otobüsten iner arabana binersin' dememe rağmen mutsuz olmaya devam ediyor" dedi.

Maçın sonunda Pogba'nın arabası ve şoförünü takım otobüsünün yanında gördüğünü anlatan Mourinho, "Arabası yeni ve 'Ekselansları' için hazır bekliyor. Böyle bir şeyi nasıl idare edersiniz ki?" diyerek hikayesini tamamladı.

Pogba, Ole Gunnar Solskjaer görevi Mourinho'dan teslim aldığından bu yana arttırdığı form grafiği ile dikkat çekti.