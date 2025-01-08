Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkındaki düşüncesini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın sekiz puan gerisinde kalmasının ardından uzun bir basın toplantısı düzenledi.

Koç, konuşmasının büyük bir kısmını Türkiye'deki hakem kararlarına ve popüler olan 'yapı' tanımına ayırırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geleceği ile alakalı da konuştu.

Ali Koç, Jose Mourinho hakkında şunları söyledi:

"Biz olalım ya da olmayalım, Jose Mourinho göreve devam etmeli. 'Şampiyon olamazsan' dediniz, biz inandığımız yolda devam edeceğiz.

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Hoca nezdinde, ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. 'Ben olduğum müddetçe hoca burada' diyen başkanın ömrü çok olmamıştır.

Bu istikrar konusu çok önemli. Getirdiğimiz adamın kaliteleri var. Bizim ülke kimleri çerçöp yaptı, dünyada hâlâ çok iyi olan hocalar. Nurlar içinde olsun Aragones'e neler yaptık."

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarlarının protestosu hakkında ne dedi?

Başkan Koç, son olarak Kadıköy'de oynanan Hatayspor maçında Dusan Tadic'in protesto edilmesiyle alakalı ise şunları söyledi:

"Bu negatif ortamda başarı gelmez. Fenerbahçe taraftarı isterse önünde kimse duramaz. 10 yıllık özlem, yaşanan haksızlıklar, çözülmüyor diye görünen sorunlar, göz göre göre yapılan hukuksuzluklar sabrı kalmayan Fenerbahçe taraftarının duygularının öfkeye dönüşmesini sağlamıştır. Anlıyorum, takdir ediyorum dediğim kısmı budur.

"Öyle bir hale geldik ki, bu sezon 17 maçta 7 gol 7 asistle 14 gol katkısı yapmış, hiç maç kaçırmayıp 83 maça çıkmış, 24 gol 27 asistle katkı yapmış Tadic'e tepki gösterecek ruh halindeyiz camia olarak. Bu kime faydalı hesaplamak lazım."