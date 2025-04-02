Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiği maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi kupada eledi

Mourinho geceye damga vurdu

Okan Buruk yere düştü

NE OLDU? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Mücadelenin son dakikalarında iki takım arasında tansiyon yükselirken, maç durduruldu. Olaylar sonrası hakem Cihan Aydın, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. O anlarda Okan Buruk yere düştü ve Fernando Muslera hızla koşarak duruma müdahale etti.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Lig'de golsüz berabere kaldığı maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi için "Maymun gibi zıpladılar" benzetmesini yapmıştı.