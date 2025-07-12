Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni transferi, AC Milan'ı reddederek özel uçakla İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Genk ile anlaşma sağladıktan sonra futbolcu ile de anlaşarak oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Archie Brown transferinde dün geceye kadar AC Milan çok büyük bir baskıyla menajerine teklifler yapıyordu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ardından Futbol Direktörü Devin Özek yıldız futbolcu ile yaptığı telefon görüşmesinde Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti.

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'AC Milan'a gitmeye hazırdım'

Oyuncu, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"AC Milan ile anlaşmam aslında neredeyse tamamlanmıştı. Gitmeye hazırdım. Ama sonra gece saatlerinde Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım.

Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyonu… kararı netleştirdi. Fenerbahçe’ye gelmem gerektiğini biliyordum."