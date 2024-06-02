Jose Mourinho'nun istediği dünyaca ünlü futbolcu ortaya çıktı

Portekizli, Fenerbahçe ile anlaşıp İstabul'un yolunu tutarken aklındaki dünyaca ünlü futbolcu ortaya çıktı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho seçime giden Fenerbahçe'nin taraftara sürprizi oldu ve sarı-lacivertli takımın başına geçti.

Deneyimli çalıştırıcı, İstanbul'un yolunu tutarken takıma getirmek istediği isim ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi Mourinho'nun ardından Paulo Dybala ile iletişime geçmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder’i Marsilya’dan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katan Fenerbahçe, Dybala için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Mourinho’nun raporu doğrultusunda Sportif Direktör Branco transfer görüşmeleri için görevlendirilirken, Arjantinli futbolcu ve menejeriyle bir temas kurulacak. Oyuncunun ‘evet’ demesinin ardından sarı-lacivertli idareciler bu transferi noktalayacak.

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Ayrıca geçen sezonu Roma’da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku’yu Mourinho’nun çok istediği söyleniyor.

BÜYÜK RESİM

Paulo Dybala, Mourinho yönetimindeki Roma’da başarılı bir sezonu geride bıraktı. Serie A, UEFA Avrupa Ligi ve İtalya Kupası’nda toplam 39 maça çıkarken, 16 kez rakip ağları havalandırdı, 10 da asist yaptı. Lukaku, Mourinho yönetiminde 47 maçta 21 gol, 4 asiste imza atmıştı.