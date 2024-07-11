Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, transfer döneminde dev takımları peşine taktı.

Art arda teklifler gelen milli futbolcu için takımın teknik patronu Jose Mourinho kararını verdi.

Juve'den sürpriz hamle

EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Juventus oldu.

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İtalyan ekibinin teknik direktörü Thiago Motta'nın yönetime 24 yaşındaki oyuncunun adını verdiği ve Juve'nin de bu konuda harekete geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Mourinho veto etti!

Fenerbahçe'nin Weston McKennie'ye olan ilgisine karşın Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edilen İtalyan devine kötü haber geldi.

Fanatik'in TeamTalk kaynaklı haberine göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılışını veto etti.