Jose Mourinho'nun Beşiktaş'tan istediği ücret ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Jose Mourinho ile görüştüğü iddia edilirken bu görüşmenin perde arkası ve Portekizlinin istediği ücret belli oldu.

Beşiktaş, Mourinho ile görüşme gerçekleştirdi

Siyah-beyazlılar, Portekizli ile İstanbul'da görüştü

İstediği ücret ortaya çıktı

NE OLDU? Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel önümüzdeki sezon teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklamıştı. Bu görüşmenin perde arkası ve Portekizlinin görüşleri ortaya çıktı.

NE SÖYLENDİ? Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Bunu haber alan Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a da aracılık eden menajer Jorge Mendes'in vasıtasıyla bir görüşme ayarladı. Taraflar geçen ay Beşiktaş'ın stadının yanında yer alan otelde buluştu. İkinci başkan Yücel ile beraberindeki yöneticiler Onur Göçmez ve Burak Aslan'ın hazır bulunduğu toplantıda ünlü çalıştırıcıya takımın durumu, transfer bütçesi ve gelecek planları üzerine bilgiler verildi.

BÜYÜK RESİM: Bu zirveden iki hafta sonra üç yönetici, bu kez İtalya'ya çıkarma yaparak Mourinho ile tekrar masaya oturdu. Jose Mourinho ise teklife sıcak baktığını ancak başka kulüplerden de teklif aldığını söyledi.

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MOURINHO NE KADAR İSTİYOR? Jose Mourinho'nun Roma'da aldığı 5 milyon Euro yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon Euro'ya olumlu yaklaştığı söyleniyor.

SIRADA NE VAR? Gelecek hafta ikinci başkan Yücel, bir kez daha İtalya'ya giderek Mourinho ile yüz yüze anlaşma zemini arayacak.