Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen Mert Hakan Yandaş ile ilgili Jose Mourinho kararını verdi.

2024-25 sezonu için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın durumu merak ediliyordu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermek üzere olan millî futbolcu ile alakalı kararın verildiği ortaya çıktı.

Üç yıllık sözleşme imzalanacak

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile ü. yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

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Mert Hakan Yandaş'ın İstanbul'a döndüğü zaman resmi imzaların atılacağı bildirildi.

Mert Hakan Yandaş'ın 2023-24 sezonu performansı

Dört yıldır Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu sezon sarı-lacivertli ekipte tüm kulvarlarda toplamda 27 maça çıktı.

Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda üç gol atıp altı asist yaparak toplamda dokuz gole direkt katkı sağladı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı 2020 yılında Sivasspor’dan bedelsiz olarak transfer etmişti.