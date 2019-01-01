Jose Mourinho: Mbappe ve Ronaldo korkutucu oyuncular

Jose Mourinho, PSG’nin yıldızı Kylian Mbappe'yi Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldo’ya benzetti.

’in lideri ’in Mbappe’nin golüyle öne geçti maçta karşısında aldığı 2-1’lik yenilgi sonrası Portekizli teknik adam, genç oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Telefoot ’a konuşan Mourinho “Mbappe’nin yetenekleri kesinlikle inanılmaz. Onun oyun stili ve maç içerisinde yaptıkları gerçekten çok özel. Eğer bir futbolcunun eşsiz özellikleri varsa onu izlediğinizde diğer oyunculardan farklı olduğunu görürsünüz. Mbappe de böyle bir oyuncu. Mbappe dışında bu özellikle sahip olan oyuncu olarak aklıma bir tek Ronaldo geliyor. İki oyuncu da benzersiz özelliklere sahip ve bu oyunculara karşı oynadığınızda sizi korkutuyorlar” ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz sezon Ligue 1’de 33 gol kaydeden 20 yaşındaki oyuncu, ligin gol kralı ve takımının lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmayı başardı.

Kylian Mbappe aynı zamanda FIFA Yılın Oyuncusu ödülü sıralamasına ise altıncı sırada yer aldı.

Bu sezon ise PSG formasıyla 10 maça çıkan Mbappe, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.