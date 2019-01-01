Jose Mourinho: Mbappe, Messi ve Ronaldo'dan daha kıymetli

Mourinho, Kylian Mbappe'nin yaşı ve yeteneği itibariyle Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan daha değerli olduğuna inanıyor.

Jose Mourinho, 'nin 20 yaşındaki yıldızı Mabppe'nin gezegendeki en pahalı oyuncu olmayı hak ettiğini düşünüyor.

Genç yıldız, henüz 21 yaşına gelmeden Dünya Kupası şampiyonluğu, iki kez şampiyonluğu, 55 gol, Ballon d'Or adaylığı gördü.

Bu kriterleri göz önünde bulunduran Portekizli teknik direktör beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Mbappe gibi bir oyuncunun gelecekte nerelere geleceğini konuşmaya gerek yok. Şu ana bakmak lazım. Kesinlikle inanılmaz bir oyuncu. Ronaldo ve Messi'nin yaşlarıyla kıyaslarsak transfer piyasasındaki en kıymetli oyuncu olmayı hak ediyor." şeklinde konuştu.

Kylian Mbappe bu sezon resmi maçlarda 34 kez forma giydi, 30 gol attı, 15 asist yaptı.