Jose Mourinho: Mbappe, Messi ve Ronaldo'dan daha kıymetli
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Jose Mourinho, Paris Saint-Germain'nin 20 yaşındaki yıldızı Mabppe'nin gezegendeki en pahalı oyuncu olmayı hak ettiğini düşünüyor.
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Genç yıldız, henüz 21 yaşına gelmeden Dünya Kupası şampiyonluğu, iki kez Ligue 1 şampiyonluğu, 55 gol, Ballon d'Or adaylığı gördü.
Bu kriterleri göz önünde bulunduran Portekizli teknik direktör beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Mbappe gibi bir oyuncunun gelecekte nerelere geleceğini konuşmaya gerek yok. Şu ana bakmak lazım. Kesinlikle inanılmaz bir oyuncu. Ronaldo ve Messi'nin yaşlarıyla kıyaslarsak transfer piyasasındaki en kıymetli oyuncu olmayı hak ediyor." şeklinde konuştu.
Kylian Mbappe bu sezon resmi maçlarda 34 kez forma giydi, 30 gol attı, 15 asist yaptı.