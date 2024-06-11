Jose Mourinho Manchester United'ın yıldızını transfer etmek istiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferdeki rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho, şimdiden planlamasını yaptı.

Portekizli hoca, bonservisi Manchester United'da olan yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Ne söylendi?

TeamTalk'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, bonservisi Manchester United'da olan Mason Greenwood'u gündemine aldı. Ancak Greenwood, tercihini İtalyan devinden yana kullandı.

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Ne oldu?

Haberin detayında Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı lacivertli takımın, 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği yazıldı. Birçok transfer teklifi alan Mason Greenwood'un ise tercihini Juventus'tan yana kullandığı belirtildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın talebi!

İngiliz devinin, genç oyuncu için 40 milyon Euro'luk bir bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon ne yaptı?

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood, 36 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik katkı sağladı.