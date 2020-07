Jose Mourinho: Kendimi Big Brother'da gibi hissediyorum

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımı için çekilen belgesel yüzünden gözlem altında olduklarını; ancak bundan memnun olmadığını söyledi.

Amazon Prime Video, 'nin ardından Premier Lig ekiplerinden Hotspur için hazırlanan "All or Nothing: Tottenham Hotspur" belgeselin ilk fragmanını yayınladı.

22 saniyelik fragmanda bir önceki teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ayrılışı ve Jose Mourinho'nun gellişinin olduğu kesit yer aldı. Bu belgesel, Tottenham'ın geçtiğimiz sezonki Şampiyonlar Ligi finaline yükselişi, salgın süreci, Pochettino sonrası yaşananlara yoğunlaşacak.

maçı öncesinde basın toplantısı yapan Mourinho ise etrafta kameraların olmasından ve sürekli gözetlenmekten pek memnun değil:

"Çalışırken onları görmezden gelmeye çalışıyorum. Bana soracak olursanız bu durumdan pek hoşnut sayılmam. Kendimi Big Brother'da gibi hissetmeyi sevmiyorum. Çekimlerin büyük bir bölümünde onları görmezden gelmeyi başardım."

"Hiçbir şey sahte değil, her şey gerçek. Yapımcılar için bu durum harika olmalı çünkü günbegün 24 saat boyunca bir futbol kulübünde neler yaşandığını gözlemleyebiliyorlar. Belgesel için ellerindeki her şey tamamen doğal ve gerçek. Kimse rol yapmadı, herkes olduğu gibi davrandı."

Belgeseli izlemeyeceğini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "İzlemek istemiyorum; buradaki her şeyin nasıl işlediğini zaten herkesten daha iyi biliyorum. Ama bence hem sporseverler hem de futbolseverler için belgesel çok ilginç ve harika olacak" dedi.