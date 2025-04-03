Jose Mourinho kaç maç ceza alacak? Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kaç maç ceza alacak?

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi Victor Osimhen'in iki golüyle 2-1 mağlup etti ve sarı-lacivertliler turnuvanın dışında kaldı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar bu sonuçla kupada yarı finale yükseldi.

Ancak maçın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahale gecenin en çok konuşulan hareketi oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. O anlarda Okan Buruk yere düştü ve Fernando Muslera hızla koşarak duruma müdahale etti.

Peki Jose Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahaleden kaç maç ceza alacak? Burun sıkmanın cezası nedir? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Jose Mourinho kaç maç ceza alacak?

Jose Mourinho maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gördü ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edilmesi bekleniyor. Mourinho'nun bu hareketi “Sportmenliğe aykırı” sayılırsa 1-3 maç ceza alacak, “Saldırı” kabul edilirse 5-10 maç men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılabilecek.

Jose Mourinho, 2011’de Real Madrid’i çalıştırırken, Barcelona yardımcı antrenörü Tito Vilanova’nın gözüne parmağını sokmuş ve bu nedenle iki maç ceza almıştı.