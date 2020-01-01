Jose Mourinho: Kabaydım; ama bir aptala karşı

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Southampton karşısında gördüğü sarı kartı değerlendirdi.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında , 'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Jose Mourinho, rakip takım antrenörünün yazdığı notu okumaya çalıştığı için sarı kart gördü.

Maçı Southampton 1-0 kazanırken, mücadelenin ardından BT Sport'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Kabaydım. Ama aptal birine karşı kabaydım. Açıkça sarı kartı hak ettim. Adama kötü şeyler söyledim" ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimini de eleştiren Mourinho, "Bence artık hakemler hakem değil. VAR hakemleri 'video hakem' olarak adlandırılmalı. İptal edilen golümüzü izlemedik, o yüzden bir şey söyleyemem. Ama Dele Alli'nin pozisyonu penaltıydı" dedi.

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Jose Mourinho yönetiminde 9 lig maçına çıkan Tottenham, bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Premier Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 30 puan ve maç fazlasıyla altıncı sırada yer alıyor.