Jose Mourinho: İngiltere'de kafeste gibiydim

Manchester United'ın eski teknik direktörü Jose Mourinho, İngiltere'deki ruh hali üzerine açıklamalarda bulundu.

Eleven Sports'a konuşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, İngiltere'de neredeyse kafesin içinde gibi olduğunu ve aklından geçenleri özgürce söyleyemediğini itiraf etti.

Aralık 2018'de 'daki görevine son verilen Mourinho, İngiltere'de haksız yere cezalar aldığını söyledi: " 'den ayrıldığımdan beri hayatımın büyük bir kısmını İngiltere'de geçirdim. Biraz da İspanya'da vakit geçirdim. İtalya'da çok kalmadım. İtalya, futbolu ve taktikleri çok seven bir ülke. Futbol üzerine konuşup tartışabileceğiniz harika insanlar var. Ama İngiltere'de gece gündüz futbol konuşulur. Maçtan önce hakem hakkında yorum dahi yapamadığım zamanlarda kafesin içinde gibi hissederdim. Maç öncesi yaptığım açıklamalar yüzünden sürekli cezalandırıldım. İyi de konuşsam, 'Umarım iyi bir performans ortaya koyar' desem bile ceza aldım. Bu, İngiltere'de yasak. Nedense bu durum, hakemi küçük düşürmek ya da üzerinde baskı kurmak gibi görülüyor. Portekiz'de hakemlere istediğinizi istediğiniz zaman söyleyebiliyorsunuz. Çok küçük cezalar alıyorsunuz."

'nın genç yeteneği Joao Felix ile ilgili yorumlarını da dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bence öncelikle oyuncunun takımı ve geliştiği ortamdan bahsetmek lazım. Portekiz liginde büyük takımlar ile diğer takımlar arasında büyük bir uçurum olduğu ortada. Bir takım, neredeyse bütün ligi domine ediyor. Benfica'nın şu anda yaptığı da bu. Sahaya kazanmak için, gol atmak için çıkan, korkusu olmayan, 1-0, 2-0 kazanan ve daha farklı kazanmak isteyen, güçlülerden korkmayan bir takım. Joao da teknik direktör Bruno Lage'nin oluşturduğu bu ortamda kendisini ve kalitesini geliştiriyor. Bruno, Joao'nun serbest bir rolü olduğunu söylemişti. Ancak üst düzey futbolda böyle bir rol artık yok. Bence harika bir yeteneği var. Serbest rol denilince akla savunma gelmiyor ancak Joao çok iyi savunma yapabiliyor." açıklamalarını yaptı.