Jose Mourinho ile Cengiz Ünder arasındaki konuşma ortaya çıktı

Jose Mourinho ile Fenerbahçe'den ayrılacağı söylenen Cengiz Ünder arasındaki konuşma ortaya çıktı.

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılacağı söyleniyordu

Mourinho'dan sürpriz hamle geldi

İkili arasındaki görüşme ortaya çıktı

NE OLDU? Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin Lugano ve Lille ile oynadığı maçlarda UEFA listesine yazılmamıştı ve Adana Demirspor maçında yedekti. Bu nedenle takımdan ayrılacağı söylenen 27 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho'dan sürpriz hamle geldi.

BÜYÜK RESİM: Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho takımdan ayrılacağı söylenen Cengiz Ünder ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Mourinho, Cengiz Ünder'den beklentilerini ve daha fazla mücadele etmesi gerektiğini anlatırken Fenerbahçe yönetiminin de milli oyuncudan faydalanmak istediği ortaya çıktı.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye 2023 yazında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan transfer olmuştu.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Habere göre Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i Süper Lig'de yarın oynayacakları Göztepe maçının kadrosuna alacak.