Jose Mourinho Hatayspor maçı sonrasında çıldırdı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertli ekibin hocası Jose Mourinho, Hatayspor maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulunurken 'Neden korkuyorsunuz' sorusunu da sordu.

Jose Mourinho'nun müsabaka sonrasındaki açıklamaları şu şekilde 👇

'İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim.

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'5 kırmızı olmalıydı'

Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 9 gün boyunca iyi çalıştık. Net galibiyet elde ettik. Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz.

'Neden korkuyorsunuz?'

Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın!'