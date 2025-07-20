Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Önceliğimiz orta saha transferi değil" diyerek Hakan Çalhanoğlu transferine sıcak bakmadığı bildiriliyor.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu sezon transfer çalışmalarını bizzat kendisi yönetiyor.

Kanarya şu ana kadar yaz transfer döneminde kaleci Tarık Çetin, Jhon Duran ve Archie Brown'ı renklerine bağladı.

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Hakan Çalhanoğlu sürprizi

Öte yandan Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ismi de gündeme bomba gibi düştü.

Milli futbolcunun, sarı-lacivertli kulüpte forma giymek istediği ve Başkan Ali Koç ile konuştuğu bildirildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile görüşüp bonservis ücretini 10 milyon euro'ya düşürmeyi deneyeceği ve böylelikle Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.

Jose Mourinho: 'Önceliğimiz orta saha transferi değil'

Ayrıca Fanatik ve GOAL Türkiye'den Samet Çayır'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu transferi için ilk aşamada Jose Mourinho'nun onayını almadı.

Fenerbahçe muhabiri, şu ifadeleri kullandı: "Hakan Çalhanoğlu, normalde planda olmayan bir transfer. Fenerbahçe'ye haber göndermesi üzerine harekete geçiliyor. İlk olarak Jose Mourinho'ya sorulmuyor çünkü hocanın cevabı belli: 'Öncelik Skriniar ve iki kanat oyuncusu.'

"Başkan Ali Koç ise Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyleyen Çalhanoğlu için kolları sıvıyor ve Inter ile iletişim kuruluyor. Hesapta olmayan bir transfer olduğundan dolayı bu ekstra maliyet için Başkan Ali Koç, topu Hakan Safi'ye atıyor.

Mourinho ise Hakan'ın elit seviye orta saha oyuncusu olduğunu kabul etmesine rağmen bu paranın 'daha acil' olan bölgeler için kullanılması gerektiğini düşünüyor. Zira, Şampiyonlar Ligi maçına çok az kaldı."

Öte yandan Jose Mourinho'nun, Milan Skriniar ve iki kanat oyuncusunun Portekiz kampına yetişmesini istediği ve bu transferler geciktiği için son derece rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında.