Jose Mourinho, Galatasaray'ın transferini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın peşinde olduğu Rafa Silva için sürpriz itirafta bulundu.

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Rafa Silva için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho transfer açıklamasında bulundu.

Portekiz basınından RTP'ye konuşan Mourinho şunları söyledi: "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?" şeklindeki soruya, "Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum."

Geçtiğimiz gün Portekiz basınında, Galatasaray'ın Rafa Silva için teklif yaptığı iddia edilmişti.

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Galatasaray'ın Silva'ya 3 milyon euro ve imza parasıyla birlikte 2 yıl için toplam 7 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu öne sürülmüştü.

Rafa Silva geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 52 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 15 asistlik katkı verdi.