Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yapacağı transferde önceliğini belirledi

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken önceliğini stoper bölgesine verdi.

Fenerbahçe ara transfer dönemine hazırlanıyor

Mourinho önceliğini belirledi

Stoper hamlesi istiyor

NE OLDU? Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak'ta başlayacak ve çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sezonu sakatlıkları nedeniyle kapatmasının ardından bu bölgeye yapılacak transferin önemi arttı.

BÜYÜK RESİM: Hürriyet'in haberine göre, Jose Mourinho hafta içinde sarı-lacivertli ekibin yönetim kuruluna bir sunum yaptı ve transferde önceliğin stoper bölgesine verilmesini istedi. Mourinho sakatlıkların yanı sıra Ocak ve Şubat ayında oynayacakları kritik maçlar nedeniyle de transferde önceliğin stoper bölgesine verilmesini istiyor.

TRANSFERDE ADAYLAR KİM? Stoper transferini öncelik alan Fenerbahçe'de bu bölgeye yapılacak hamle için listede birçok aday bulunuyor. Lens forması giyen Kevin Danso, Roma'dan Mario Hermoso, Bologna'dan Jhon Lucumi sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan isimler.

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Ek olarak altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek'in Kasımpaşa maçındaki performansı da beğenildi ancak yine de devre arasında iki stoper takviyesi planlanıyor.