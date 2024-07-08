Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin transfer planını açıkladı: "Kulübün gelişimi için"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın transfer planını açıklarken Ali Koç'un sözlerini hatırlattı.

Mourinho antrenman öncesi gazetecilere konuştu

Transfer planını açıkladı

Çok motive olduğunu söyledi

NE OLDU? Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mourinho, milli takımdan dönen futbolcular ve transfer gündemine dair değerlendirme yaptı.

NE SÖYLENDİ? Transfer konusunda Ali Koç'un sözlerini hatırlatan Mourinho şunları söyledi: "Başkanımız yaklaşımı konusunda mesajını direkt bir şekilde verdi. Kulübün gelişmesini istiyor. Kulübün gelişmesi demek en iyi oyuncularımızı satmamak demek. Bu konuda net mesajını verdi"

"Kariyerimdeki her çalıştığım kulüp benim için meydan okumaydı. Sorumluluklarımı biliyorum. Çok iyi bir şekilde karşılandım burada. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek."

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"Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiç olmadığım kadar motive hissediyorum kendimi. Çalışmalarımıza takımın yarısıyla başlayabildik sadece kolay değil. 2 hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Biz elimizdeki oyuncularla çalışmamızı en iyi şekilde sürdürüyoruz."

"Benim için şu anda en öncelikli durum oyuncuların takımlarına geri dönmesi. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk antrenmanlarına çıkacak. Çağlar Söyüncü ilk topla antrenmana çıkacak. Tadic çarşamba günü dönüyor. Biz transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz. İlk oynayacak olduğumuz Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız ama evimizde oynayacağımız ikinci maçta taraftarımız tribünleri dolduracaktır."