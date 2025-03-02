Jose Mourinho, Fenerbahçe'de Daum'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi

Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Christoph Daum'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 3-0 yendi

Galatasaray'la puan farkını 4'e indirdi

Mourinho bir ilki gerçekleştirdi

NE OLDU? Süper Lig'de evinde Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, Mert Müldür, Dusan Tadic ve Yusuf En-Nesyri'nin golleriyle Akdeniz ekibini 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Süper Lig'de lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe'de Jose Mourinho da Daum'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

BÜYÜK RESİM: OPTA'nın verilerine göre, Jose Mourinho, Süper Lig'de Christoph Daum'un ardından Fenerbahçe'nin başında üst üste dokuz iç saha galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Ayrıca evinde görev yaptığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan Jose Mourinho, Ağustos 2014-Ocak 2015 (Chelsea) arasından bu yana ilk kez üst üste dokuz iç saha galibiyeti aldı.

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Evinde oynadığı son 9 Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, 2011/12'den (10G) bu yana tek sezondaki en uzun serisini yakaladı.

Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'la arasındaki puan farkını eriterek sarı-kırmızılıları rahatsız etmeye başladı. Fenerbahçe ligdeki gelecek beş maçında Samsunspor, Bodrumspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Kayserispor'a karşı mücadele verecek. Galatasaray ise Süper Lig'de önündeki beş maçta, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Samsunspor ve Bodrumspor'a konuk olacak.