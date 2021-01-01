Jose Mourinho: Everton maçı kediyle fare gibiydi

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, FA Cup'ta 9 gollü biten Everton mücadelesinin "kediyle fare gibi" olduğunu düşünüyor.

FA Cup 5. tur maçında Everton ile Tottenham arasında yaşanan tarihi maçta; normal süresinin 4-4 bitmesinin ardından Everton uzatmalarda bulduğu golle rakibini 5-4 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın ardından BT Sport'a konuşan Tottenham Menajeri Jose Mourinho, hücum futbolunda az hata yapmanın önemli olduğunu vurgulayarak 4 golün kendilerine yeterli olmadığını söyledi.

''Hem keyif aldım hem keyif almadım. Pozisyonlar yarattık, goller attık. İnanılmaz hatalara karşı muhteşem bir mücadele verdik. Ancak hücum futbolunda yarattığınız fırsatlardan daha çok hata yapmadan kazanabilirsiniz. 4 gol attık ama bu yeterli olmadı''

Jose Mourinho, 9 gollü biten Everton karşısındaki mücadeleleri için kedi-fare benzetmesi yaptı.

''Skor hepimizi üzüyor. Topla gerçekten çok iyi oynadık. Maç 1-0'ken çok iyiydik. Ancak sonra 5 dakika içinde hata, hata, hata, gol, gol, gol... Kediyle fare gibiydi. Fare bizim hatalarımızdı, telafi etmeye çalıştığımız mücadelemiz de kediydi.''

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Tottenham, FA Cup 5. turunda kupaya veda etti ve kulübün kupa kuraklığını sona erdirme umutları da azaldı.

İngiliz ekibinin kupa kazanmak için elindeki en iyi şans 25 Nisan'da Manchester City ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası finali.

Tottenham kupaya veda ederken Premier Lig'de lider City'nin 14 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

Tottenham'ı ne bekliyor?

Tottenham 13 Şubat'ta Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City ile mücadele etmek için bu haftasonu Etihad'da gidecek.

Ardından 18 Şubat'ta Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek.