Jose Mourinho: Mbappe dünyanın en değerli futbolcusu

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, PSG’nin yıldızı Kylian Mbappe’nin an itibariyle dünyanın en değerli futbolcusu olduğunu söyledi.

Mbappe 2017 yılında ’dan PSG’ye 180 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, bu transfer ona takım arkadaşı Neymar’ın ardından dünyanın en pahalı ikinci oyuncusu ünvanını kazandırmıştı.

Geçtiğimiz yaz ’nın Dünya Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mbappe, bu sezon ’de çıktığı 26 maçta da 23 gol atma başarısı gösterdi.

Canal Plus’a konuşan Mourinho, “Şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söylemiyorum. Ancak bana göre futbol piyasasındaki en değerli futbolcu o. Eğer şu anda bir kulübün teknik direktörü olsaydım, Mbappe’yi transfer ettirmeyi aklımın ucundan geçirmezdim. Çünkü o ‘satın alınamaz’ durumda, eğer onu satın almak isteyen varsa iyi şanslar!” ifadelerini kullandı.

EURO 2020 elemelerinde A Milli Takımı ile aynı grupta yer alan Fransa’nın en önemli silahlarından olan Mbappe, Fransa’nın 4-1 kazandığı Moldova maçında 87. dakikada ağları havalandırmıştı.

Fransa gruptaki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

PSG ise Ligde 1’de en yakın rakibi ’in 20 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.