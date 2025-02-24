Jose Mourinho, derbinin ardından hakem odasına girdi! İşte o sözler..

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından Sloven hakem Slavko Vincic'in odasına girdi.

Galatasaray, evinde ağırladığı Fenerbahçe ile sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından konuşan Portekizli hoca, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Jose Mourinho ne dedi?

Maçın hakemi Slavko Vincic hakkında konuşan Mourinho, şunları söyledi:

"Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim."

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Jose Mourinho, Galatasaray için ne söyledi?

Portekizli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray eğer 'Biz çok güçlüyüz. Biz şampiyon takımız' demek ve bunu göstermek istiyor, bunun örneği olmayı istiyorlarsa; her maç yabancı hakem isterler.

Yabancı hakem olduklarında ne olduğunu gördük çünkü. Avrupa'dan elendiler. Bize karşı kendi sahalarında 1 şutları var."

Jose Mourinho: 'Temiz değil ama iyi bir organizasyon'

Jose, Süper Lig'in geri kalanıyla alakalı ise şunları söyledi:

"Normal şartlar altında bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler, bu hakemin performansına bakıp, öz eleştiri yaparak, 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse, sezon güzel ve heyecanlı biter.

"Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon."