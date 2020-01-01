Jose Mourinho: "Dele Alli'nin mutsuz olması normal"

Portekizli teknik adam, Royal Antwerp ile oynanan maçta süre vermediği oyuncusunun tepkisini yorumladı...

Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA J Grubu'nda Antwerp'i ağırladıkları ve 2-0 kazandıkları maçta Dele Alli'ye süre vermemişti.

Portekizli teknik adamın 5 değişiklik hakkını da kullandığı maçta kulübede kalan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 68. dakikada yapılan son oyuncu değişikliğinin ardından sinnirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tutmuş ve kısa süre sonra kulübeye geri dönmüştü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mourinho, "Gerçeklerden kaçmayalım, beş değişikliğin yapıldığı bir maçta oyuna giremeyen oyuncu doğal olarak bu durumdan memnun olmaz. Dele Alli'nin de mutlu olmasını beklemiyorum." dedi.

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Deneyimli teknik adam, 59. dakikada oyundan alınan Harry Winks'in de soyunma odasına gitmesiyle ilgili şöyle konuştu: "Ona içeri gitmesini ben söyledim. Hava soğuk olduğunda oyundan çıkan her oyuncuya soyunma odasına gidip duş almasını tavsiye ederim. Onlar da ya içeri girer, ya da kulübede oturmaya devam eder. Winks de tavsiyeme uyarak içeri gitti."