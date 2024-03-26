Jose Mourinho'dan sürpriz Portekiz itirafı: "Pişman değilim"

Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı'ndan aldığı tekliflere dair yıllar sonra itiraflarda bulundu.

Jose Mourinho bir süredir takım çalıştırmıyor

Portekiz'e gidebileceği yönünde iddialar vardı

Deneyimli çalıştırıcıdan itiraf geldi

NE OLDU? Jose Mourinho, Roma'daki görevine Ocak ayında son verildiğinden bu yana herhangi bir takımın başına geçmedi. Ancak deneyimli teknik direktörün adı ülkesinin milli takımı Portekiz de olmak üzere birçok takımla anılıyor.

NE SÖYLENDİ? Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı hakkında şunları söyledi: "Portekiz milli takımına 2 kere imza atma şansım oldu. İlk teklif geldiği zaman Real Madrid'deydim. Florentino Perez (Real Madrid Başkanı) bana; "Bunun imkanı yok" dedi. İkinci teklif geldiğinde ise Roma'daydım. Bir kaç ay sonra da oradaki görevime son verildi ama bunun için pişman değilim."

BÜYÜK RESİM: Portekizli teknik direktör, Porto ve Inter'deki Şampiyonlar Ligi zaferlerinin yanı sıra Manchester United'da UEFA Avrupa Ligi ve Roma'da UEFA Avrupa Konferans Ligi zaferleri yaşadı. Jose Mourinho, Avrupa mücadelesinde 3 kupaya da uzanan tek teknik direktör konumunda bulunuyor.

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SIRADA NE VAR? Jose Mourinho için eski takımı Chelsea ya da ülkesinin milli takımı Portekiz'e gidebileceği yönünde iddialar vardı.