José Mourinho’dan sert çıkış: “UEFA tarafından mahvedildim”

José Mourinho, Corriere dello Sport’a verdiği röportajda futboldaki bazı gelişmeler hakkında görüşlerini paylaştı. Deneyimli teknik adam, eski kulübü AS Roma ile yapacağı yaklaşan karşılaşmaya, Manchester City’nin hukuki durumuna ve hakemlerle ilişkilerine değindi.

Manchester City’nin davası sorulduğunda Mourinho, sürecin yavaşlığını vurgulamak için gülerek ve ironik bir dille yanıt verdi. “Biraz gülmeyi tercih ediyorum, çünkü bunun bir gün sona ereceğini düşünüyorum.”

“Ama biz ikimiz” diyerek gazeteci Ivan Zazzaroni’yi işaret eden Mourinho, “altmışlı yaşlarında olanlar olarak, nihai karar çıktığında hâlâ hayatta olacak kadar şanslı olmalıyız. Şimdi bir karar çıkacak, ardından bir de temyiz gelecek...”

Portekizli teknik adam, hakem camiasıyla yaşadığı sorunlu ilişkiyi, görev yaptığı kulüplerdeki dönemlerinin şüpheli ve/veya hüküm verilmiş dosyalarla aynı döneme denk gelmesine bağlıyor.

Örneğin Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur’un başındayken, Manchester City’nin 114 finansal kuralı ihlal ettiği döneme tanıklık etti. Fenerbahçe’den 2025’te ayrılmasının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, altı üst düzey isimle birlikte gözaltına alındı.

Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında da Real Madrid’in teknik direktörüydü. Barcelona ise 2001 ile 2018 yılları arasında hakemler birliğinin başkanı Enrique Negreira ile bağlantılı şirketlere yaklaşık 7,3 ila 8,4 milyon avro ödedi.

Negreira davası her zamankinden daha güncel. Real Madrid, bir hafta önce UEFA’ya 50.000 sayfalık bir rapor sundu ve Katalan ezeli rakibinin dokuz lig şampiyonluğunun elinden alınmasını istiyor. “Real Madrid’e geldim ve Negreira döneminin önemli zamanlarını yaşadım” diye devam etti Mourinho.

“Kimse bilmiyordu ama biz bunu yaşadık. Sonrasında ben ayrıldım ve şimdi her şey biliniyor. Ama Türkiye’de, büyük skandal... Bu tür durumlar daha sık yaşanıyordu” diyen Mourinho, geçen yaz Real Madrid’e geri döndü. Bu kulüp, The Special One’ı Benfica’dan aldı.

Mourinho daha önce, Feyenoord’u yenerek Konferans Ligi’ni kazandığı AS Roma’da da görev yapmıştı. Real Madrid, 14 Ekim’de Roma’da deplasmana çıkacak. “Geldiğim gün binlerce insan beni karşılamak için hazır bekliyordu ve ben daha hiçbir şey yapmamıştım.”

“Bunu hak etmemiştim ama burası Roma.” Mourinho döneminde Roma, bir başka Avrupa kupasına da çok yaklaştı. Ancak 2023’teki Avrupa Ligi finali, penaltılar sonunda Sevilla’ya gitti. Roma ve Mourinho, bir hentbol sonrası verilmeyen penaltı nedeniyle maçın ardından kendilerini büyük ölçüde mağdur edilmiş hissetti.

Mourinho, hakem Anthony Taylor’a çok sert tepki gösterdi. Taylor, ayrılmadan önce Roma taraftarları tarafından Budapeşte Havalimanı’nda tehdit edildi. “Benim sorumluluğum sadece tünelde hakemle yaşananlarla ilgili, havalimanında olanlarla değil” dedi.

Mourinho’nun Taylor ile yaşadığı çatışma, Roma sahipleriyle ilişkisini de kötüleştirdi; Taylor olayı konusunda aralarında derin bir görüş ayrılığı vardı. “Bedelini, benden farklı bir profile ve o finale farklı bir yaklaşıma sahip olan kulüp sahipleriyle ilişkimle ödedim” dedi.

“Final bitmişti, tatile çıktık ve geri döndüğümde zaten ölmüştüm. Benden sorumlu olmadığım bir şeyin bedelini ödeten UEFA tarafından paramparça edildim” ifadelerini kullandı Mourinho.



