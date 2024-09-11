Jose Mourinho'dan Osimhen'e şok sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli maç arasından sonra takımının son durumu ve Türkiye'deki rekabet üzerine konuştu.

Victor Osimhen ve Galatasaray hakkında sözleri dikkat çeken Mourinho, İngiltere Milli Takımı'ndan iki kez teklif aldığını ancak kabul etmediğini itiraf etti.

Mourinho neler söyledi?

HT Spor'a konuşan Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini şu sözlerle açıkladı:

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"Bence ben Fenerbahçe'yi değil, Fenerbahçe beni seçti. Sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm.

Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü.

Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı.

Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum."

'Galatasaray'a farklı davranıyorlar'

Galatasaray'a hakemlerin farklı davrandığını belirten Portekizli teknik adam, "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Bence kurallar herkes için aynıdır. Kim olursa olsun. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var" dedi.

'Osimhen kendisini çok yere atıyor'

Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'in kendisini çok yere attığını söyleyen Mourinho, "Harika bir oyuncu. Galatasaray, kesinlikle harika bir oyuncu aldı. Onunla bir sorunum yoktu aslında ama ona karşı her oynadığımda davranış biçimini beğenmiyorum. Roma-Napoli maçında onunla bir konuşma yaptım ve ona 'Bak. Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Drogba, Eto'o, Weah vardı. Böyle davranamazsın' dedim. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu" dedi.

'İngiltere Milli Takımı'ndan iki kez teklif aldım'

Milli takım hocalığının kendisine şu anda uygun olmadığını vurgulayan Jose, şunları söyledi:

"Hedefim Fenerbahçe'de başarılı olmak ve daha çok kalmamı istemeleri. Hedefim bu.

Geçmişte milli takım imkanlarım oldu ama hep reddettim. İngiltere'den iki kez teklif geldi, kabul etmedim. Mutlu olacağım bir iş değil.

Ayda 1-2 maç, oyuncuları izlemek için seyahat, turnuvaları beklemek... Şu anda harcayacak çok fazla enerjim var. Belki bir gün yaşlı ve yorgun olduğumda ama bugün değil."

'Hiçbir zaman özel kişiyim demedim'

Mourinho, 'Hâlâ özel biri 'Special one' olduğunuzu düşünüyor musunuz?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Özel Kişi ile 'Özel Biri' arasında çok büyük bir fark var. Asla 'Özel Kişiyim' demedim. Mütevazı değilim ama aptal da değilim. Hiçbir zaman 'Özel Kişiyim' demedim. Ama bundan bir tane var. (Kolundaki dövmesini göstererek). Kariyerimdeki her maçı kaybedebilirim. Ben ne yaptıysam onu yaptım!"