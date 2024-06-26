Jose Mourinho'dan Mert Hakan Yandaş'a: "Komutan"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Mert Hakan Yandaş'a hitap şekli dikkat çekti.

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor

Mert Hakan Yandaş iki yıl daha Fenerbahçe'de

Mourinho'nun Mert Hakan'a hitabı dikkat çekti

NE OLDU? Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde Topuk Yaylası'nda başladı. Portekizli antrenmanda otoriter ve disiplinli tavırlarıyla göze çarparken futbolculara hitap şekli dikkat çekti.

NE SÖYLENDİ? Jose Mourinho'nun futbolculara isimleriyle hitap ederken Mert Hakan Yandaş'a "Komutan" demesi dikkat çekti. Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini iki yıl daha uzatmıştı.

BÜYÜK RESİM: Antrenmanda savunma ve hücum çalışmaları üzerinde duran Mourinho'nun oyunculara sürekli uyarılarda bulunduğu gözlemlendi. Jose Mourinho antrenmanda savunmacılardan pasla çıkmalarını isteyerken orta saha oyuncularından ise hızlı pas yapmalarını istedi. Sarı-Lacivertli futbolcular özellikle pas trafiği konusunda uyarılar aldı.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Petrolul Ploieşti'ye karşı 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da hazırlık maçında oynayacak. Karşılaşmanın Fenerbahçe Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.