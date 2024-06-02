Jose Mourinho'dan Jude Bellingham'a Fenerbahçe uyarısı

Mourinho, Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Bellingham'a Fenerbahçe'yle ilgili bir uyarıda bulundu ve Portekizlinin yaptığı şaka herkesi neşelendirdi.

Fenerbahçe teknik direktörlük konusunda Jose Mourinho'yla anlaşmaya vardı. Portekizli teknik direktör, Başkan Ali Koç, Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco'yla Şampiyonlar Ligi finalinde buluştu.

Mourinho aynı gece Fenerbahçe taraftarlarına bir mesaj göndererek Kadıköy'e geleceğini duyurdu. Finalin ardından röportaj yayınında Real Madrid'in süper yıldızı Jude Bellingham'la sohbet eden Jose Mourinho, İngiliz futbolcuya, "Eğer seneye Fenerbahçe'yle karşılaşırsan sakin ol, yavaş ol." dedi.

Bu sözlerin ardından gülüşmeler yaşandı. Ardından muhabir Mourinho'ya, "İlk yarıda kısa süreliğine ortadan kayboldun ve sonrasında Fenerbahçe sosyal medyadan bir anons yaptı. Neler oldu?" diye sordu.

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Mourinho ise hiç bekletmeden esprili bir şekilde, "Yukarıda imzayı attım" yanıtını verdi. Mourinho final öncesinde de Rio Ferdinand'ın, "Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?" sorusuna şakacı bir dille, "Şu anda Fenerbahçe başkanı" cevabını vermişti.

BÜYÜK RESİM

Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali boyunca Fenerbahçe'yi ağzından hiç düşürmedi. Sarı-lacivertli taraftarların Portekizli teknik direktöre karşı heyecanı derin ancak Mourinho da söylemleriyle onlara karşılık vermekten hiç çekinmiyor. Bu birliktelik sahada nasıl bir etki yaratacak, hep birlikte göreceğiz.