Jose Mourinho'dan Glasgow Rangers-Fenerbahçe maçı öncesi intikam açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi ve 'intikam' vurgusu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın akşam Glasgow Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'de Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Ibrox Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında medyayla buluşan Jose Mourinho şu sözleri dile getirdi:

'Rangers hata yapmamızı bekleyecek'

"Bir hafta geçirdik ve herkesin kendisine göre çıkardığı sonuçlar vardı. Bu seviyede yapacağınız hatalar, maçlara veya turun kaybına neden olur Ancak hâlâ tur kapısı açık. Dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Öz güvenimize zarar verecek bir şey düşünmek istemiyorum. Bir 90 dakika daha var.

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"Takım 18 maçtır iyi sonuçlar alıyor, Rangers'a karşı oynayan takım biz değildik! Sadece bu maçı düşünüyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz! Arkasında Samsunspor ile zor maça çıkacağız.

Ligde şampiyon olmanın öneminin farkındayız ama yarın hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Rangers hata yapmamızı bekleyecek kontra arayacak. Böyle bir takıma hata yapmamalısınız."

'İntikam duygusu içinde değilim'

"Ibrox ikonik bir stadyum ve savunmaya dayalı bir oyunu taraftar kabul etmez! Hazırız, Rangers yine hata yapmamızı bekleyecek. Sabırlı mı olmalıyız, bilmiyorum!

"Atak mı olmalıyız? Defans blokları için çalıştık, umarım sonuna kadar götürürüz. Geleceğiz ve elimizden geleni yapacağız.

"İlk maç sonucu beni kırmadı! 'İntikam' duygusu içerisinde değilim! Bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hatalar yaptık, Rangers bunları iyi kullandı. Birlikte savaştılar ve hak ettiler.

İçimde kötü bir duygu, hayal kırıklığı gibi şeyler yok. Pazar günü de önemli maçımız var. Şu an Rangers'ı düşünüyorum, bir şansımız var."