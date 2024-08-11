Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun açılış haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, rakibini 34. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği gol ile 1-0 mağlup etti.

Maç boyunca saha kenarında agresif olan ve zaman zaman şiddetli itirazlarda bulunan Jose Mourinho, maçın 90+3. dakikasında yine hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

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Bu galibiyetle sezona 3 puanla başlayan Fenerbahçe, bir sonraki maçına Avrupa'da çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde 13 Ağustos'ta Lille'i konuk edecek.

Jose Mourinho, Galatasaray hakkında ne dedi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Portekizli teknik direktör, Galatasaray-Hatayspor maçından bahsederken sarı-kırmızılı kulübe göndermede bulundu.

Tecrübeli hoca, "İki günde iki maç oynandı. Cuma akşamı Galatasaray - Hatayspor maçı. Bu akşam da biz oynadık. Çok fazla şey öğrendim. Bu süreçte bana verilen bilgiler harikaydı ama şimdi daha iyi anladım" ifadelerini kullandı.