Portekizli menajer Jose Mourinho, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tekliflerine yönelik konuştu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörlük için görüşmelerde bulunduğu Portekizli menajerden açıklama geldi.

Efsanevi hoca, teklifleri dinleme sürecinde olduğunun altını çizerken yalnızca Türkiye'den değil, başka ülkelerden de teklifler aldığını doğruladı ve artık karar verme vaktinin geldiğini duyurdu.

Ne söylendi?

Avrupa basınına konuşan Jose Mourinho, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunurken geleceğiyle ilgili de konuştu.

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Mourinho, geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir karar vermem gerek. Şu anda saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Yalnızca Türkiye'nin büyük takımlarından değil, başka yerlerden de teklifler var.

"İki yerden de. Her şeyi masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda yer alan, benim için önemli olan insanlara danışmalıyım. Birkaç hafta içinde karar vermem gerekiyor. Çünkü artık vakit geldi.'"