Jose Mourinho'dan derbi sonrası olay yorum: 'Salakça!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1'lik Galatasaray derbisi mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1'lik Galatasaray derbisi mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiye yüksek tempoda başladıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, şunları söyledi:

'Salakça olarak görülecek ama...'

"Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok.

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Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı.

Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı.

Amrabat ve En-Nesyri yorumu

"Futbol bu, Amrabat çok iyi ikinci yarı geçildi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı.

En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz."