Jose Mourinho'dan Allan Saint-Maximin kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçında Allan Saint-Maximin'e forma verecek mi?

Mourinho, Saint-Maximin ile ilgili kararını verdi

Lugano maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu

Fenerbahçe ilk maçı 4-3 kazanmıştı

NE OLDU? Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allan Saint-Maximin, idmanda sakatlanmış ve Lugano maçında tedbir amaçlı oynatılmamıştı. Mourinho'nun Allan Saint-Maximin'e Lugano maçında şans verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki Saint-Maximin, Lugano maçında oynayacak mı?

BÜYÜK RESİM: Jose Mourinho yönetiminde Lugano maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'le ilgili karar çıktı. Sakatlığını atlatan kanat oyuncusu yeniden takıma katıldı. Hürriyet'in haberine göre Portekizli, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşındaki Lugano maçında Allan Saint-Maximin'e görev verecek.

Mourinho'nun başarılı kanat oyuncusunun maç eksiğini gidermesi adına Saint-Maximin'e şans vereceği söyleniyor. Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe'nin Lugano'nu konuk edeceği maç, 30 Temmuz Salı günü saat 20:00'de başlayacak. Sarı-Lacivertliler, İsviçre temsilcisini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek.