Jose Mourinho, Benfica'nın teklifini reddetti

Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'dan aldığı teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Rui Vitoria ile yollarını ayırdıktan sonra Jose Mourinho'ya teklif götürmüştü.

Ancak deneyimli teknik adam, Benfica'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.

Sky Sports'un haberine göre Mourinho, kariyerinin bu aşamasında Portekiz'e dönmenin çok erken olduğunu düşündüğünü ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yapmak istediğini kulüp yetkililerine iletti.

Portekizli teknik adamın Manchester United'daki görevine bu sezonki kötü gidişat nedeniyle geçtiğimiz ay son verilmişti.