Jose Mourinho Benfica iddiasına net yanıt verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica'nın başına geçmek için teklif alıp almadığı sorusuna, "Asla" yanıtını verdi.

Hazırlık döneminde Portekiz’in ekibi Uniao de Leiria ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılırken, maçtan sonra mikrofonların başına geçen Jose Mourinho’nun açıklamaları en az maç kadar dikkat çekiciydi.

Sport TV’ye konuşan Portekizli teknik direktör, yalnızca sahadaki performansı değil, futbola dair genel görüşlerini de samimiyetle paylaştı. Mourinho, özellikle ülkesindeki futbol gündemini yakından izlediğini belirtirken, Benfica'ya ayrı bir parantez açtı: "Benfica'yı daha çok merak ettiğimi itiraf ediyorum çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi elemelerinde eşleşme şansımız yüzde 25. Ama her şeyi merakla takip ediyorum."

Röportajın bir diğer dikkat çeken bölümü ise Benfica’daki yaklaşan başkanlık seçimleri üzerineydi. Mourinho, bu konuyla ilgili topu Fenerbahçe’ye getirerek çarpıcı bir karşılaştırma yaptı: "Fenerbahçe'de Benfica'dan önce seçim olacak. Fenerbahçe eylül ayında, Benfica ise ekim ayında seçim dönemine giriyor. Bunlar her zaman karmaşık anlardır, teknik direktör ve oyuncular olarak ne kadar istemesek de doğal olarak seçim sürecinden tamamen kaçamıyoruz."

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Peki Benfica’dan teklif geldi mi?

Mourinho, bu soruya oldukça net bir yanıt verdi: "Asla, asla."

Benfica’ya geri dönme ihtimali sorulduğundaysa geçmişe kısa bir yolculuk yaptı: "Sanırım insanlar orada teknik direktör olduğumu bile hatırlamıyor. Çok uzun zaman önceydi ve çok kısa bir süreydi (Eylül 2000 - Aralık 2000). Sanırım genç nesiller artık hatırlamıyor. Kariyerimde çok önemli bir andı. Orada ilk kez, kısa bir süreliğine teknik direktörlük yaptım ve sonra çok garip bir şekilde sona erdi."

Bugünün Benfica’sı hakkında da düşüncelerini dile getiren Mourinho, takımı çalıştıran Bruno Lage için övgü dolu sözler sarf etti: "Şimdi Benfica'ya mı dönüyoruz? İyi bir teknik direktörleri var. O da benim gibi Setubal doğumlu ve iyi bir arkadaşım. Umarım her şey yolunda gider. Ayrıca Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ve çok iyi bir arkadaşım olan Mario Branco da artık orada. Umarım her şey onlar için yolunda gider."

Olası bir Şampiyonlar Ligi eşleşmesi ihtimaliyle ilgiliyse Mourinho klasik mücadeleci tavrını koruyarak, "Doğal olarak farklı bir güç seviyeleri olacak, ama biz işlerini zorlaştırmaya çalışacağız." dedi.

Son olarak Portekiz’e dönme ihtimali üzerine konuşan Mourinho, özlemini dile getirmekten çekinmedi: "Bu benim istediğim bir şey, ailemin istediği bir şey. İster kulüp ister ülke için olsun, geri dönmek istiyorum. Doğru zamanda, fırsat doğduğunda olacak."