Jose Mourinho, Ansu Fati planını hazırladı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Barcelona'nın gözden çıkardığı Ansu Fati için Ocak ayında harekete geçmeye hazırlanıyor.

Mourinho, Ansu Fati'yi Fenerbahçe'de istiyor

Ayrıca Manchester United'ın eski savunmacısını da istiyor

Ansu, Barcelona'da şans bulmakta zorlanıyor

NE OLDU? Ansu Fati, Premier Lig elibi Brighton'da kiralık olarak geçirdiği bir yılın ardından bu yaz Katalan ekibine geri döndü. Bir zamanlar Barcelona'da Lionel Messi'nin varisi olarak görülen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, şimdilerde forma şansı bulmakta zorlanıyor ve bu nedenle kulüpten tamamen ayrılmayı düşünebilir.

BÜYÜK RESİM: AS'ın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barcelona'dan ayrılmayı düşünen Ansu Fati'ye ilgi gösteriyor ve oyuncuyu Ocak ayında Türkiye'ye getirmeyi umuyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun yakında İspanya'ya giderek Ansu Fati'nin temsilcileriyle görüşeceği söyleniyor. Fenerbahçe, Ansu Fati'yi Türkiye'de düzenli forma şansı bulacağını göz önüne alarak ikna edeceğinden emin.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Jose Mourinho, Ansu Fati'nin haricinde Manchester United'ın eski bek oyuncusunu da istiyor. Portekizli, gözden düşen Tottenham yıldızı Sergio Reguilon ile ilgileniyor ancak İspanyol sol bek bu sezon Ange Postecoglou'nun takımında henüz forma giymedi.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe milli aranın ardından bir sonraki maçına 20 Ekim'de Samsunspor deplasmanında çıkacak. Mourinho'nun öğrencileri ardından 24 Ekim'de İstanbul'da Manchester United'ı konuk edecek.