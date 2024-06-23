Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Mourinho'nun istediği orta saha oyuncusu belli oldu.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho’yla sezona girecek olan getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho’nun isteği ile Manchester United'ın orta saha oyuncusu için devreye gireceği yazıldı.

Ne söylendi?

Sarı-Lacivertliler’in orta sahadaki öncelikli hedeflerinden biri Casemiro. Manchester United’ın tecrübeli yıldızı Brezilya Milli Takımı’nda yıllarca Fred ile birlikte oynadı.

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Yönetim, bu ikiliyi Fenerbahçe’de bir araya getirmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar’ın gözden çıkardığı Casemiro’yu Suudi Arabistan’la beraber birçok takım transfer etmek istiyor.

Oyuncunun menajeriyle Mario Branco’nun bizzat yüz yüze bir görüşme yapmak üzere randevulaştığı konuşulurken Jose Mourinho'nun da Casemiro için olumlu rapor verdiği vurgulandı.

Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusunun şu anki mevcut piyasa değeri 20 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Moise Kean de listede

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Çizme ekibinde başarılı bir sezon geçirmeyen Moise Kean’i transfer etmek istiyor.

Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın da ilgilendiği ve Kean’in teknik direktör Palladino’nun radarında olduğunun altı çizildi.

2022/2023 sezonu yaz transfer döneminde Everton’dan Juventus’a kiralanan 1.83’lük santrfor, bir sonraki sezon 30 milyon Euro bedelle bonservisi ile kadroya katılmıştı.

Serbest kalacak

İtalyan oyuncu bu sezon takımı ile çıktığı 20 maçta yalnızca 654 dakika oynarken gol veya asist katkısı üretemedi.

Yıldız futbolcunun Juventus’taki sözleşmesi 2025 yılında bitecek.