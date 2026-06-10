İspanyol Getafe takımının teknik direktörü José Bordalás, LaLiga'nın yedinci sıradaki takımıyla sözleşmesini uzatacak. Madridli kulüpte geleceği uzun süre belirsizliğini korusa da, yine de kulüple bağlarını daha uzun süreli hale getirmeye karar verdi.

Fabrizio Romano'ya göre Bordalás, sona eren sözleşmesini iki yıl uzatacak. Bu, İspanyol alt üst düzey kulübüyle 2028 ortasına kadar bağlı kalacağı anlamına geliyor. Romano'ya göre İspanyol teknik adamın bu karara varması biraz zaman aldı.

Bordalás, Sergio Ramos'un devralması muhtemel olan Sevilla kulübüyle anılıyordu. Teknik direktörün Real Madrid efsanesiyle iyi ilişkileri olduğu söyleniyor, ancak Sevilla'nın devralınması tamamen tıkanmış durumda.

Eski oyuncu, birkaç yatırım şirketiyle birlikte kulübün çoğunluk hisselerini satın almaya çalışıyor, ancak mevcut büyük hissedarlarla henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Bu nedenle, Getafe'de ikinci dönemini geçiren Bordalás için Sevilla'ya transfer gerçekleşmeyecek. 2016 ile 2021 yılları arasında da Madrid'de baş antrenörlük yapmıştı.

Çoğu kişi onu 2020'deki Ajax ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasından hatırlayacaktır. Getafe'nin oyun stiline yönelik çok sayıda eleştirinin olduğu deplasman maçında Ajax 2-0 mağlup olmuştu. Johan Cruijff ArenA'daki iç saha maçı 2-1 kazanıldı, ancak bu sonuç turu geçmek için yeterli olmadı. Bir sonraki turda Getafe, Inter tarafından elendi.

62 yaşındaki teknik direktör, bu sezon ligi yedinci sırada bitirerek yeniden Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Böylece Bordalás ve takımı, Conference League ön eleme turuna katılmaya hak kazandı.