Jose Antonio Reyes'in oğlu Real Madrid'de

Yaklaşık bir ay önce hayata gözlerini yuman Jose Antonio Reyes'in, 11 yaşındaki oğlu Jose Reyes Lopez, Real Madrid'e transfer oldu.

Geçirdiği transfik kazası sonrası hayata veda eden İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in, altyapısında futbol oynayan oğlu Jose Reyes Lopez, 'in akademisine girdi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Real Madrid ile sözleşme imzaladığını kaydeden 11 yaşındaki Jose Reyes Lopez, "Kariyerime Real Madrid'de yeni bir sayfa açacağım için çok mutlu ve gururluyum. Bana destek veren ve güvenen herkese teşekkür ederim. Yaptığım işten hoşlanmaya, çalışmaya ve öğrenmeye, alçak gönüllülükle devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

temsilcisi 'da kariyerini sürdüren İspanyol yıldız futbolcu Cesc Fabregas ise Jose Reyes Lopez'in paylaşımını beğenerek, "Çalış, dinle, mücadele et ve her şeyden önce, asla umudunu kaybetme. Alçak gönüllülük, her zaman en önemlisidir. Sevgiyle kal." tavsiyesinde bulundu.