Jose Antonio Reyes, yaşamını yitirdi!

Sevilla, 35 yaşındaki Jose Antonio Reyes'in İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir dönem , ve gibi ekiplerde boy gösteren Reyes'in vefatı futboseverleri yasa boğdu. Yoldan çıkarak alev alan araçta Reyes'in 23 yaşındaki kuzeni Jonathan Reyes'in de hayatını kaybettiği açıklandı.

Sevilla kulübünden gelen açıklama şu şekilde: "Daha kötü bir haber doğrulamayazdık... Sevilla'nın sevilen yıldızı Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Huzur içinde uyu."

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2019

kariyerinde İspanya Milli Takımı ile 21 maça çıkan yıldız oyuncu, son olarak ikinci lig kategorisindeki Extremadura takımında forma giyiyordu.

İspanya 2. lig'nde 2 Haziran Pazar günü oynanacak maçlar ise 4 Haziran'a ertelendi

Eski takım arkadaşı Sergio Ramos, vefat haberini duyunca şunları söyledi: "Paramparça oldum. Söyleyecek bir sözüm yok. Seni hep hatırlayacağız. Huzur içinde uyu kardeşim."