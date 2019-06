Jose Antonio Reyes, yaşamını yitirdi!

Bir dönem , ve gibi ekiplerde boy gösteren Reyes'in vefatı futboseverleri yasa boğdu. Yoldan çıkarak alev alan araçta Reyes'in 23 yaşındaki kuzeni Jonathan Reyes'in de hayatını kaybettiği açıklandı.

Sevilla kulübünden gelen açıklama şu şekilde: "Daha kötü bir haber doğrulamayazdık... Sevilla'nın sevilen yıldızı Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Huzur içinde uyu."

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c